Trump continuera à utiliser activement Twitter pendant sa présidence

Le président américain élu Donald Trump continuera à utiliser activement le service Twitter après son investiture. En particulier, il envisage de faire des déclarations politiques à l'aide de cette plate-forme sans intermédiaire.

Cette intention du président élu a été annoncée aujourd'hui lors d'une interview à la chaîne de télévision ABC par le représentant de l'équipe de transition, Sean Spicer, qui occupera le poste de secrétaire de presse de la Maison Blanche.

Répondant à une question de l'animateur de l'émission, M. Spicer a déclaré que Donald Trump utilisera « certainement » Twitter.

« Je pense que les médias mainstream craignent qu'il (Trump, ndlr) puisse garder le contact direct avec plus de 45 millions de ses abonnés dans les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin de communiquer par l'intermédiaire des médias », a souligné le conseiller du président élu.

« Quand il utilise Twitter, il obtient le résultat », a ajouté M. Spicer. Selon lui, le président élu a l'intention d'utiliser « toutes les plateformes disponibles » pour communiquer avec le public.

Dans le même temps, le représentant de M. Trump a fait savoir que la prochaine administration n'avait pas l'intention de rompre la tradition des conférences régulières, organisées par la Maison Blanche pour les journalistes. D'après M. Spicer, les médias seront « informés tous les jours » à propos de la situation actuelle. Il a également promis que Donald Trump donnerait périodiquement des conférences de presse.

