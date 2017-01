Syrie: plus de 20 tirs effectués par les rebelles en 24h

Les provinces syriennes d'Alep, de Damas, de Lattaquié et de Hama ont été pilonnées 21 fois par des groupes armés lors des dernières 24 heures, annonce le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Deux localités situées dans la province de Hama, ainsi que les positions des forces gouvernementales ont été la cible de mortiers et d'armes de petits calibres.

Les positions des troupes syriennes aux frontières, les abords d'un village, ainsi que les positions de l'armée gouvernementale ont été pilonnées dans la province de Lattaquié.

Plusieurs quartiers de la ville d'Alep, ainsi que deux localités ont été pilonnés par les terroristes du Front al-Nosra. Les djihadistes ont ciblé plusieurs endroits dans la province de Damas.

