Allemagne: il préparait un attentat pendant la Saint-Sylvestre pour «aider sa famille»

La police allemande a arrêté un Syrien qui aurait préparé un attentat en Allemagne pendant la Saint-Sylvestre.

Les forces de l'ordre de la ville allemande de Sarrebruck, dans le sud-ouest du pays, ont interpellé un citoyen syrien à son domicile. Il est soupçonné d'avoir projeté un attentat durant la fête du Nouvel An, relate Der Spiegel.

Selon le média, Hasan A., 38 ans était en contact via les réseaux sociaux avec un membre du groupe terroriste Daech issu de Raqqa.

L'homme envisageait notamment de maquiller son véhicule en voiture de police et d'écraser une foule de gens réunis dans la rue pour fêter le Nouvel An.

Hasan A. nie cependant toute accusation et prétend d'avoir « mis en scène » l'attentat pour gagner de l'argent. Il voulait envoyer à sa famille, restée en Syrie, 180 000 euros promis par Daech.

