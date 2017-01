L'utilisation des armes à feu: un outil efficace contre les terroristes selon les Tchèques

© Sputnik. Alexei Danichev En Tchéquie, les touristes arabes priés de respecter les règles de vie locales

Le ministère tchèque de l'Intérieur a publié un projet de loi visant à élargir les droits des citoyens qui possèdent légalement des armes à feu. La mesure vise à les autoriser à utiliser des armes contre les terroristes, a déclaré lundi une chaîne de télévision tchèque.

Selon les initiateurs, les autorités ne peuvent pas toujours réagir assez rapidement et efficacement lorsqu'elles sont confrontées à des attaques soudaines. Par conséquent, le ministère propose d'accorder aux citoyens qui possèdent légalement des armes à feu le droit d'en faire usage à titre préventif.

« Le ministère de l'Intérieur envisage de promouvoir son projet de loi avant les prochaines élections législatives qui auront lieu en octobre 2017. Ainsi, le ministère veut offrir aux citoyens la possibilité de se protéger contre les terroristes, par exemple, dans le cas d'attentats comme celui de l'an dernier à Nice et plus récemment à Berlin », informe la chaîne de télévision.

Dans le même temps, le ministère a noté qu'il n'avait pas l'intention de suivre l'exemple des États-Unis, en soulignant que cette autorisation serait strictement contrôlée. De plus, la loi ne serait applicable qu'aux citoyens tchèques, les autres citoyens de l'UE résidant en permanence dans le pays ne seraient pas concernés par cette nouvelle loi.

Actuellement plus de 300 000 citoyens tchèques ont le permis de port d'armes, pour un nombre d'armes à feu s'élevant à 798 400 pi-ces, dont 357 300 pistolets, revolvers et fusils. Ces armes peuvent être utilisées principalement pour la protection personnelle, les armes longues à percussion uniquement pour la chasse.

