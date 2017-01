La trêve en Syrie en jeu: l’opposition quitte la table des négociations

Le destin de la trêve en Syrie demeure incertain, une grande partie des rebelles ayant décidé de quitter la table des négociations engagées sous l'égide de Moscou.

Dans un communiqué, 12 groupes rebelles syriens accusent Damas de violer le cessez-le-feu et annoncent le gel de toutes discussions relatives aux négociations à Astana prévues pour la fin janvier.

« Ces violations se poursuivant, les factions rebelles annoncent (…) le gel de toutes discussions liées aux négociations d'Astana », dit le communiqué.

© AFP 2016 Amer Almohibany Cessez-le-feu en Syrie: la presse salue une «victoire» de Poutine

Mais tandis que les rebelles syriens dénoncent les violations perpétrées par l'armée syrienne, lors des dernières 24 heures, les provinces syriennes d'Alep, de Damas, de Lattaquié et de Hama ont été touchées par 34 tirs de groupes armés, a déclaré dans un communiqué le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Le 29 décembre, Vladimir Poutine a annoncé la signature de trois documents relatifs aux efforts de paix en Syrie. Le premier, entre le gouvernement et l'opposition syrienne, introduit un cessez-le-feu sur le territoire syrien. Le deuxième prévoit une série de mesures destinées à contrôler le respect du cessez-le-feu. Le troisième, enfin, annonce la volonté des parties d'entamer des négociations de paix concernant le règlement de la crise syrienne.

En cas de succès, l'accord de cessez-le-feu devrait constituer la base de négociations politiques entre le gouvernement syrien et l'opposition, que Moscou et Ankara veulent organiser à Astana. Selon le ministère russe de la Défense, les groupes ayant refusé de signer l'accord de cessez-le-feu, seront considérés comme terroristes.

