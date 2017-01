Brexit: l'ambassadeur britannique auprès de l'UE annonce sa démission

Selon les informations du Financial Times, l'ambassadeur Ivan Rogers, 56 ans, a annoncé mardi à ses collègues qu'il quitterait prématurément son poste, sans expliquer les raisons de sa décision.

D'après les médias britanniques, la démission de l'ambassadeur serait liée à une détérioration de ses relations avec certains membres du gouvernement sur le dossier du Brexit.

Ivan Rogers a été nommé ambassadeur du Royaume-Unis auprès de l'UE en 2013 par l'ancien premier ministre britannique David Cameron. Le mandat de l'ambassadeur devrait prendre fin en novembre 2017.

L'ambassadeur a été l'un des principaux conseillers de David Cameron concernant les termes du maintien au sein de l'UE avant le référendum. En outre, après la démission du premier ministre, il a conseillé son successeur, Theresa May, sur les mesures préparatoires pour le Brexit. En dépit du fait qu'il avait une relation de longue date avec Mme May, ses rapports avec certains membres du gouvernement se sont mis à se détériorer ces derniers mois.

Le 23 juin, les Britanniques se sont prononcés par référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'UE. A l'issue de ce scrutin, 51,9% des britanniques ont voté pour la sortie de l'UE.

