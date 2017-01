Des réfugiés se révoltent dans un camp du nord de l'Italie

© AFP 2016 DENIS CHARLET Nombre record de migrants disparus en Suisse

Les réfugiés se sont révoltés dans un camp situé près de la ville de Cona (Vénétie) dans le nord de l'Italie, relate la chaîne RaiNews 24.

Selon la chaîne, environ 1 400 habitants du camp ont pris en otage des assistants sociaux, dont deux médecins et une infirmière. Des agents de police ont réussi à libérer les otages, mais les affrontements se poursuivent.

L'assistance médicale tardive, qui a entraîné la mort d'une femme ivoirienne âgée de 25 ans, est une des causes des affrontements qui ont lieu dans le camp. La jeune femme aurait perdu connaissance en attendant une ambulance qui a pris six heures pour arriver sur les lieux. Elle est décédée à l'hôpital.

Auparavant, environ 1 100 migrants venus d'Afrique subsaharienne ont tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, au Maroc. Ils ont essayé d'attaquer les barrages, mais ont été repoussés par les forces de l'ordre espagnoles.

Depuis le début de 2016, environ 350 000 migrants sont venus en Europe en provenance du Proche-Orient et d'Afrique. Plus de 4 500 personnes ont péri ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée.

