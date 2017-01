Meurtre de l'ambassadeur russe: l'assassin collectait des informations dès l'automne

Mevlüt Mert Altintas, l'assassin de l'ambassadeur russe en Turquie, a commencé à collecter des informations sur le diplomate russe dès le mois d'octobre, annonce l'agence Andalou, se référant à des sources policières.

Selon l'agence, l'enquête sur l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie Alexandre Karlov a révélé que les informations sur ces derniers ont été recueillies par le biais de l'ordinateur de l'ancien colocataire de l'assassin, l'avocat Serkan O., encore en octobre 2016.

Après avoir analysé les données, les experts ont établi qu'en octobre 2016 l'utilisateur de l'ordinateur avait à plusieurs reprises cherché sur Internet les données sur M. Karlov et avait même visualisé des vidéos du diplomate. Reste à établir qui fréquentait Altintas pendant cette période.

Rappelons qu'à cette date dix personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de monsieur l'ambassadeur.

Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov le 19 décembre dernier, alors que ce dernier inaugurait une exposition photo intitulée La Russie vue par les yeux des Turcs dans une galerie d'art moderne d'Ankara.

Selon les témoins, en attaquant l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allahu akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a succombé à ses blessures. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'attaque. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que l'assassinat de l'ambassadeur russe était avant tout un attentat contre la Russie et contre les relations bilatérales russo-turques. Il n'a pas exclu un risque d'infiltration d'« éléments destructifs » au sein des structures étatiques turques, y compris au sein de la police. Le leader russe a souligné qu'il n'avait pas le droit d'accuser qui que ce soit, mais a constaté que c'était un fait évident.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».