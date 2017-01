Image du jeu vidéo Fallout 4 utilisée par CNN: du cyberhumour, selon Zakharova

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a commenté l'utilisation par CNN d'une image du jeu vidéo Fallout 4 afin de prouver l'implication des hackers russes dans le piratage des résultats de la présidentielle américaine.

« Comme je vois, CNN a créé une rubrique « cyberhumour » pour que les nouvelles soient actuelles et drôles en même temps. Je me demande seulement : afin de justifier son idéologie finalement ratée, et qu'il essaie de concrétiser depuis quelques années, Washington est-il enfin prêt à détruire même la plus grande chaîne de télévision », a écrit Maria Zakharova sur son compte Facebook.

Pour dévoiler une nouvelle histoire venant des États-Unis, concernant les attaques des pirates russes, la chaîne de télévision a utilisé par erreur les images d'un jeu vidéo populaire, Fallout 4, présentant notamment l'écran d'un terminal.

Le vice-président de l'entreprise Bethesda, Pete Hines, a notamment publié une réponse ironique sur sa page Twitter.

« Attendez jusqu'à ce qu'ils (les médias US, ndlr) découvrent qu'en fait les joueurs de Fallout 4 ont aidé les Russes et piraté la sécurité US réelle grâce à ce mini-jeu », a-t-il tweeté.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »