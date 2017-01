Un militaire israélien reconnu coupable du meurtre d’un Palestinien blessé

Le tribunal militaire d'Israël a reconnu le militaire israélien Elor Azaria, âgé de 20 ans, coupable d'homicide sur un civil palestinien blessé, selon les médias mainstream.

La cour a successivement repoussé les arguments de la défense, stipulant que le soldat soupçonnait le Palestinien, qui avait blessé son camarade avec une arme blanche, de porter une ceinture d'explosifs.

Le juge, lui, a été d'avis que le meurtre a été commis par vengeance de l'attaque sur son collègue.

Cet incident représente un cas significatif pour Jérusalem, car son issue influencera le mode d'action de tous les soldats israéliens dans des conditions similaires, ainsi que sur l'interaction avec les institutions judiciaires internationales.

L'incident concerné s'est produit en mars 2016, quand deux Palestiniens avaient attaqué deux militaires israéliens, qui ont riposté par des tirs, tuant le premier et blessant le second des agresseurs. Le médecin militaire israélien Elor Azaria était arrivé sur les lieux et avait abattu celui-ci d'une balle de fusil automatique.

Une vidéo de cet homicide avait été diffusée et avait bouleversé le pays, étant donné que ce meurtre avait été présenté comme un exemple d'autodéfense.

La décision du tribunal militaire, une première, pourrait bien faire jurisprudence.

