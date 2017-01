Accusations US contre la Russie: de l’«hystérie», selon un hacker

© AFP 2016 Thomas Samson Hackers russes? Quand les USA pirataient la présidentielle française...

Le hacker roumain Marcel Lehel Lazar, connu sous le pseudonyme Guccifer, a qualifié de « fausse cyberguerre » les accusations portées contre la Russie par l'administration des États-Unis concernant les prétendues cyberattaques russes contre des organisations politiques américaines.

« Les Américains sont fous de cette affaire russe et de la peur que les Russes envahissent les États-Unis », a déclaré Lazar, suggérant que les allégations sont exagérées car tout ce qui est lié à la Guerre froide est très sensible. « C'est fou… c'est de l'hystérie, vous savez ? », a-t-il déclaré à la chaîne Fox News.

Selon lui, il s'agit d'une « fausse cyberguerre ».

Courriels de Clinton: Poutine évoque «ses» hackers et la manipulation des Américains

Guccifer a été condamné aux États-Unis à 52 mois de prison. Il purge sa peine en Roumanie mais sera sans doute muté dans une prison américaine. Lazar a été le premier à divulguer l'adresse courriel privée de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Il a également déclaré avoir piraté le courriel privé de Mme Clinton, mais le FBI a démenti ces déclarations. L'été dernier, un hacker qui se nomme Guccifer 2.0 avait fait scandale lors de la présidentielle aux États-Unis, mais les autorités américaines estiment qu'il n'a pas de lien avec Lazar.

Le hacker a prédit les enquêtes et les persécutions contre des citoyens russes de la part des États-Unis. Il a accordé son interview avant que le pays n'expulse les 35 diplomates russes.

