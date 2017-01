Les États-Unis inscrivent un fils de Ben Laden sur leur liste noire

© AP Photo/ Musadeq Sadeq Le fils d'Oussama ben Laden promet de venger sa mort

Cette décision du département d'État US déclenche automatiquement des sanctions juridiques et financières contre l'intéressé.

En août 2015, Al-Qaïda a annoncé que le jeune homme avait rejoint les rangs du groupe djihadiste. Selon un communiqué diffusé par la diplomatie américaine, Hamza Ben Laden avait appelé en 2015 à des attaques contre des « intérêts américains, français et israéliens à Washington, Paris et Tel-Aviv » et avait exhorté en 2016 des « tribus basées en Arabie saoudite à s'unir avec Al-Qaïda au Yémen pour mener la guerre contre le royaume saoudien ».

Des documents déclassifiés de la CIA indiquent que l'intéressé écrivait à son père, reclus au Pakistan avant qu'il ne soit tué par un commando américain en mai 2011, pour l'assurer de sa volonté de rejoindre la cause djihadiste.

Âgé aujourd'hui d'une vingtaine d'années, Hamza est considéré comme le fils préféré d'Oussama Ben Laden, qui voulait faire de lui son héritier à la tête d'Al-Qaïda.

