La Serbie réclame l’extradition de l’ex-premier ministre kosovar

Belgrade insiste sur l'extradition de l'ancien premier ministre kosovar Ramush Haradinaj, a déclaré le premier ministre serbe Aleksandar Vucic.

Les autorités serbes ont de leur côté délivré un mandat d'arrêt international à son encontre qui lui a déjà valu d'être brièvement arrêté lors d'un passage en Slovénie en juin 2015.

Le 5 janvier, M. Haradinaj a été arrêté alors qu'il venait d'arriver à l'aéroport de Bâle-Mulhouse par un vol en provenance de Pristina. Il a été mis à disposition de la justice française dans l'attente de l'examen de la demande d'extradition présentée par les autorités serbes, a-t-on ajouté de mêmes sources sans plus de précisions.

Poursuivi par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), il avait été acquitté en 2008 après avoir été jugé pour 37 chefs d'accusation, puis à nouveau acquitté en appel en 2012

Ancien commandant de la guérilla kosovare indépendantiste (UCK), M. Haradinaj avait été nommé premier ministre du Kosovo en décembre 2004. Il avait démissionné au bout de 100 jours pour répondre à des accusations de crimes de guerre devant le TPIY.

Pendant le conflit avec les forces serbes (1998-99), son unité, les "Aigles noirs", contrôlait une région frontalière de l'Albanie, principale voie d'entrée des armes destinées aux rebelles de l'Armée de libération du Kosovo (UCK). Son groupe est accusé par Belgrade d'avoir torturé et assassiné des dizaines de civils serbes dont les corps ont été découverts près du lac Radonjic dans la région de Decani.

Le Kosovo a proclamé son indépendance en février 2008.

