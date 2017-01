Le rapport du renseignement US sur l’«ingérence russe» fait pschitt

Le rapport des services secrets américains sur la prétendue ingérence russe dans la campagne électorale aux États-Unis ne contient aucune sensation, lit-on dans les pages du Washington Post citant des sources proches du dossier.

Le document secret de plus de 50 pages a été rédigé à la demande du président américain sortant Barack Obama et lui a été présenté jeudi. Une version plus courte et non secrète sera publiée au début de la semaine prochaine, a annoncé jeudi au Congrès le directeur du renseignement national James Clapper.

« Les officiels américains indiquent qu'il n'y a aucune sensation dans ces révélations, même dans le rapport secret », écrit le Washington Post.

Certaines estimations des services secrets américains citées par le journal témoignent d'une interprétation assez farfelue des données du renseignement. Par exemple, les agents affirment avoir intercepté des communications de « fonctionnaires russes de haut rang » qui se réjouissaient, en privé, de l'élection de Donald Trump. Ces courriels auraient « aidé la communauté de renseignement américaine à conclure que les efforts de Moscou ont, du moins partiellement, cherché à aider Trump à gagner la Maison Blanche », poursuit le quotidien.

D'ailleurs, les sources du WP concèdent que l'élection de Trump a été une surprise pour les fonctionnaires russes comme pour le reste du monde. « Les courriels piratés ont montré que la classe politique russe s'attendait à l'élection de Hillary Clinton », avoue le journal.

Le renseignement ne fournit aucune preuve du fait que la Russie aurait cherché à soutenir Donald Trump au cours de la campagne électorale.

