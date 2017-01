Des députés français à Alep pour voir la situation de leurs propres yeux

Arrivés ce jeudi à Damas, les députés français Thierry Mariani, Jean Lassalle et Nicolas Dhuicq se sont rendus à Alep par avion afin de constater la situation sur le terrain à Alep, fêter Noël avec la communauté arménienne et marquer leur « solidarité avec la population de cette ville qui a beaucoup souffert. »

« On apporte la solidarité et l'attention d'une partie de la population française. Je pense que sur ce dossier il y a beaucoup de désinformation. En réalité, comme la ville d'Alep a été libérée, nous voulons voir avec la population ce qui s'est réellement passé pendant ces derniers mois », a déclaré le député de représentant le parti Les républicains Thierry Mariani dans une interview accordée à Sputnik.

Et d'ajouter : « C'est une ville aujourd'hui qui doit être reconstruite, on veut voir comment le faire pour que la population puisse de nouveau y vivre en paix quelle que soit la communauté. On est là en solidarité avec les chrétiens d'Orient…. Mais dans une guerre qu'on soit chrétien, musulman ou juif tout le monde souffre et les victimes sont de tous les côtés. C'est un message d'espoir dans un pays ou on souhaite le retour rapide de la paix. »

La vie reprend à Alep. Ainsi, l'aéroport, fermé depuis longtemps, est enfin rouvert. Selon le député Nicolas Dhuicq, la lumière est de plus en plus présente la nuit, les gens sortent de plus en plus.

« C'est la troisième fois que je viens à Damas, à chaque fois j'ai l'impression que la vie gagne du terrain », a constaté le parlementaire Nicolas Dhuicq à Sputnik.

La propagande visant à diaboliser Bachar el-Assad et la Russie a cherché à présenter l'opération militaire à Alep sous un jour déplorable. Pourtant, le député français Nicolas Dhuicq espère que ce voyage, ainsi que les témoignages des parlementaires, changeront la vision de la crise syrienne, au moins en France.

« Je pense que le peuple écoute de plus en plus ceux qui vont sur le terrain, qui parlent sans ambages et directement de la situation telle qu'elle est. Je pense que le peuple se rend compte que la version qu'on lui sert depuis les années est une version erronée. Pour cela, je pense qu'on va changer l'opinion publique ou la faire évoluer d'une manière favorable », a estimé Nicolas Dhuicq.

Et d'ajouter : « Nous espérons tous que la diplomatie française va retrouver le chemin de la réalité et du réalisme politique dans les mois et années qui viennent avec un nouveau gouvernement et une nouvelle équipe gouvernementale. »

