Un important chef de Daech en Syrie éliminé par la coalition

Selon un communiqué diffusé par le service de presse de la coalition dirigée par les États-Unis, le chef terroriste a trouvé la mort le 31 décembre 2016 dans un bombardement ciblé sur la ville de Raqqa, «capitale» syrienne de Daech.

Avant son déplacement à Raqqa, Mahmoud al-Issaoui organisait le renseignement et la propagande médiatique de Daech à Falloujah, en Irak, indique la coalition.

« Il contrôlait les flux financiers entre les leaders de Daech et les territoires détenus par le groupe terroriste, et assurait le soutien de ses opérations de propagande et de reconnaissance », lit-on dans le document.

La ville de Raqqa, qui se trouve dans le nord de la Syrie à 160 kilomètres d'Alep, a été envahie par les terroristes en 2013.

Selon les données de la coalition, depuis août 2014, Daech a perdu 61 % de ses territoires en Irak et 28 % de ses territoires syriens.

