Rodrigo Duterte compte sur Moscou pour protéger les Philippines

Le dirigeant philippin est monté vendredi à bord du grand destroyer Amiral Tribouts en visite dans le port de Manille.

« Nous saluons nos amis russes. Vous pouvez jeter l'ancre ici à Manille à tout moment et avec toute mission, que ce soit de mener un jeu militaire, de vous ravitailler ou peut-être de nous protéger », a déclaré M. Duterte.

© Sputnik. Vitaly Ankov Deux navires de guerre russes en visite aux Philippines

Il a également serré la main au vice-commandant en chef de la Flotte russe du Pacifique, le contre-amiral Edouard Mikhaїlov.

Deux navires de la Flotte russe, le grand destroyer anti-sous-marins Amiral Tribouts et le navire-citerne Boris Boutoma, sont arrivés dans la capitale philippine, Manille, pour une visite de bonne volonté visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Ils resteront aux Philippines jusqu'au 7 janvier.

Auparavant, le chef d'État philippin s'était déclaré disposé à mener des exercices navals conjoints avec la Russie.

