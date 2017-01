Le soutien US aux Kurdes provoque la fermeture d’Incirlik à la coalition anti-Daech

Ankara appelle Washington à restreindre son aide accordé aux Kurdes pour pouvoir atténuer ses prises de positions sur la possible fermeture de la base turque d'Incirlik aux avions de la coalition anti-Daech et aux troupes de l'Otan notamment, a estimé Jean-Vincent Brisset, ancien général de brigade aérienne et directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

« Il y a toujours dans ce genre d'autorisations ou fins d'autorisations des négociations qui sont derrière. (…) Je suppose que les Turcs demandent un peu plus d'appui-feu pour leurs troupes dans les opérations contre l'État islamique, et sans doute aussi une restriction de l'aide américaine aux Kurdes », a expliqué l'expert.

Selon lui, la Turquie se rapproche actuellement de la Russie, ce qui est un aspect inquiétant pour les États-Unis.

« Je pense qu'on est dans les hauts et les bas des relations entre la Turquie et les États-Unis, qui sont plutôt dans un bas à l'heure actuelle. La présence américaine à Incirlik, c'est quelque chose qui a longtemps été énorme. Il y a eu jusqu'à 5 000 militaires américains sur la base, qui est une base de l'Otan importante où il n'y a d'ailleurs pas que des Américains », a poursuivi l'interlocuteur.

Ainsi, d'après Jean-Vincent Brisset, les avions américains « y sont soit les bienvenus, soit moins les bienvenus », suivant le contexte global.

Le 5 janvier, la Turquie a affirmé qu'elle se réservait le droit de fermer la base aérienne d'Incirlik à la coalition anti-Daech sur fond de tensions entre Ankara et Washington et de rapprochement russo-turc.

Depuis 2015, la Turquie met cette base d'une très grande importance stratégique à disposition des avions de la coalition.

