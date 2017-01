Touche pas à mes colonies: Israël réduit son financement à l'Onu

Fin décembre, le Conseil de sécurité de l'Onu a voté une résolution exhortant Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est ».

En dépit des nombreux appels de Tel Aviv, les États-Unis se sont abstenus lors au lieu d'imposer leur veto traditionnel, ce qui a permis au Conseil d'adopter le document.

Le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite déclaré que son pays n'allait pas respecter la résolution. Dans le même temps, Israël réduira son financement des Nations unies d'environ 6 millions de dollars (près de 5,7 millions d'euros).

« L'Onu doit mettre un terme à cette situation absurde où elle soutient des organismes dont le seul but est l'incitation à la haine et la propagande anti-israélienne», lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook de la représentation israélienne à l'Onu.

Auparavant, les médias ont annoncé qu'Israël réduirait temporairement ses rapports avec les pays qui s'étaient prononcés en faveur de la résolution sur les colonies.

