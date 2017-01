Une manifestation se tient à Paris entre la gare du Nord et la place de la République, à partir de 11h00 heure locale.

Sputnik a suivi la manifestation.

Trois femmes proches du Parti des Travailleurs du Kurdistan étaient exécutées en plein Paris le mercredi 9 janvier 2013.

© Sputnik. Xénia Kozlitina Des Kurdes manifestent à Paris en commémoration des trois militantes tuées en 2013

En Turquie, une enquête a été ouverte au lendemain du crime, mais ses résultats ont été gardés secrets par les autorités turques qui n'ont donné aucune information. Côté français, le gouvernement a refusé de lever le secret-défense sur les renseignements qui auraient pu permettre l'avancement de l'enquête judiciaire. Un assassin présumé Ömer Güney est meurt quelques jours avant l'ouverture de son procès en France, suscitant beaucoup d'interrogations.

Les juges chargés de l'instruction ont finalement clos leur dossier.

Alors les manifestants, réunis ce samedi à Paris, crient leur indignation face à l'inertie des autorités françaises et réclament de juger enfin ce crime politique commis en France.

