50.000$ par mois pour le lobbying des intérêts ukrainiens aux USA

L'administration du président ukrainien Piotr Porochenko a embauché la société BGR Group en vue de promouvoir les intérêts de l'Ukraine aux États-Unis, écrit le quotidien allemand Deutsche Welle, se référant aux documents publiés sur le site pour l'enregistrement des agents étrangers (FARA) du Département de la Justice des États-Unis.

Conformément aux documents, BGR Group se chargera de « renforcer les liens entre les États-Unis et l'Ukraine et d'encourager les entreprises privées américaines à investir davantage en Ukraine. »

L'Ukraine, poursuit le quotidien, s'engage à verser au BGR Group 50 000 dollars par mois du moins jusqu'à la fin de l'année 2017.

La société de lobbying BGR Group a été fondée par Haley Barbour, gouverneur républicain de l'État américain du Mississippi de janvier 2004 à janvier 2012.

