Les chars US en Europe font peur aux Allemands

La première partie du matériel militaire américain, pour équiper une brigade de chars, est arrivée dans le port allemand de Bremerhaven, dans le land de Brême, afin d'être déployée en Pologne et dans les pays baltes, a indiqué le ministre-président de l'État fédéré de Brandebourg Dietmar Woidke (SPD).

« Malgré toutes les difficultés, il faut établir un dialogue avec la Russie. Un convoi de chars à la frontière n'y sera pas utile. J'espère que tout le monde conserve la tête froide dans cette situation », s'est inquiété l'homme politique.

© AFP 2016 PETRAS MALUKAS Les chars US de retour en Europe pour contrer l’«impérieuse Russie»

Le matériel sera transféré dans un train de 900 wagons et long de 15 kilomètres. Le convoi de chars suivra l'autoroute A13 Berlin-Dresde et A12 en direction de Francfort-sur-l'Oder.

Conformément à la décision de l'Otan, plus de 4 000 militaires américains, avec leurs armements et matériels, seront prochainement déployés dans les pays d'Europe de l'Est.

Ces plans du Pentagone ont été vivement critiqués par le Kremlin. Ainsi, ils « aggraveront l'interaction déjà difficile entre Moscou et l'Otan » et représentent un « recours de l'Otan au modèle de défense de confrontation », selon le représentant permanent de la Russie auprès de l'Alliance atlantique Alexandre Grouchko.

