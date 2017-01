Plus de la moitié des femmes allemandes ne se sentent pas en sécurité

Plus de la moitié des femmes habitant en Allemagne sont convaincues que le pays n'est plus aussi sûr qu'avant, selon un sondage effectué par l'institut d'opinion publique Emnid à la demande du quotidien allemand Bild.

D'après le sondage, 58 % des femmes estiment que la fréquentation des lieux publics est plus dangereuse qu'auparavant. Pour 31 % des femmes, la situation n'a pas changé alors que 10 % d'entre elles pensent que l'Allemagne est même devenue plus sûre pour les femmes.

Il est à noter que près de la moitié des sondées (52 %) préfèrent éviter certains lieux proches de leur domicile après la tombée de la nuit. 16 % des femmes allemandes ont toujours un spray au poivre avec elles. Une femme sur deux envisage d'en acheter.

© AFP 2016 Roberto Pfeil Décuplement des forces de police à Cologne un an après la vague d'agressions sexuelles

Le scandale survenu dans la nuit du 1er janvier 2016 à Cologne, lorsque des centaines de femmes avaient été agressées par plusieurs dizaines de migrants, a profondément choqué l'opinion allemande et nourri les critiques envers la politique migratoire « généreuse » de la chancelière Angela Merkel et l'inaction de la police. Par la suite, un rapport de la police allemande a précisé les chiffres concernant les crimes sexuels, faisant état de 1 200 femmes victimes.

