Russie, Japon: un accord de paix pour bientôt?

Le premier ministre japonais Shinzo Abe a confirmé avoir l’intention de se rendre en Russie au premier semestre 2017 afin de poursuivre les négociations visant à conclure un traité de paix entre les deux pays et à résoudre le litige territorial.

« Nous ferons tout notre possible afin d’atteindre (…) le règlement durant notre génération. A cette fin, je voudrais visiter la Russie au cours de la première moitié de cette année », a indiqué M. Abe cité par l’agence Kyodo. Auparavant, il a été annoncé que le premier ministre japonais entendait visiter la Russie afin d’« accélérer l’amélioration des relations entre les deux pays. »

Depuis de longues années, les relations entre la Russie et le Japon sont en butte à l'absence d'accord de paix. Le Japon revendique les îles Kouriles méridionales (Itouroup, Kounachir, Chikotan et Habomai), invoquant le Traité d'amitié et de paix russo-japonais de 1855. Pour Tokyo, leur restitution est une condition sine qua non de l'accord de paix avec la Russie qui n'a pas été signé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

La position de Moscou repose sur le constat que les îles Kouriles méridionales faisaient partie de l'URSS à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la souveraineté russe sur ces îles étant incontestable et conforme au droit international.

Lors des négociations entre Vladimir Poutine et Shinzo Abe les 15 et 16 décembre derniers, les leaders se sont entendus sur une coopération économique d’envergure, indispensable pour créer un climat favorable à la signature de l’accord de paix. Pour commencer, les parties ont convenu d’entamer les négociations visant à trouver les moyens de mener une activité économique commune sur les îles en question.

