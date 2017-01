Sondage: les Américains craignent une nouvelle guerre mondiale

Le journal The Independent commente un sondage réalisé par YouGov qui présente une image frappante des grandes craintes des Européens et Américains. Ces derniers sont préoccupés par une possible grande guerre mondiale et les attaques terroristes.

Les Américains sont les plus inquiets d'une grande guerre mondiale : près de 64 % des personnes interrogées estiment que le monde est proche d'une grande guerre, alors que seuls 15 % considèrent la paix comme un scénario plus probable.

Les Britanniques, les Français et les Allemands se montrent également pessimistes à ce sujet. Les Britanniques sont un peu plus optimistes que les autres : 19 % des sondés croient que la paix est possible.

Dans le même temps, 61 % des Britanniques estiment qu'une guerre peut éclater.

Au contraire, les pays d'Europe du Nord, en particulier, la Finlande, la Norvège et la Suède, sont parmi ceux qui considèrent la menace d'une guerre comme peu probable. Les Danois se montrent les plus optimistes de tous : 39 % des sondés dans ce pays parlent de paix et 45 % craignent une guerre.

Quant à la peur des attaques terroristes, tous les sondés, excepté les Finlandais, estiment qu'une attaque terroriste est probable dans leur pays pendant l'année. Les Français sont les plus préoccupés par la menace terroriste : 81 % des sondés considèrent une attaque terroriste comme possible, alors que seuls 11 % pensent le contraire.

Le sondage a été réalisé par YouGov. 9 000 personnes y ont pris part.

