L'auteur de l'attaque de Jérusalem visiblement lié à Daech, selon Netanyahu

L'homme au volant du camion qui a foncé aujourd'hui dans la foule de militaires à Jérusalem faisait apparemment partie du réseau terroriste Daech, a déclaré le chef du gouvernement israélien, cité par Reuters.

« Nous savons l'identité de l'assaillant par toutes sortes de signes, il a été un disciple de Daech ».

© AFP 2016 AHMAD GHARABLI Première vidéo de l’attaque au camion de Jérusalem

Plus tôt dans la journée, la police a signalé que le chauffeur était Palestinien de la partie orientale de la ville. Selon des sources palestiniennes, il avait auparavant purgé une peine dans une prison de Jérusalem-Est.

Un camion-bélier a foncé dimanche sur un groupe de militaires non loin d'Armon Hanatsiv, un quartier piéton prisé des touristes à Jérusalem. D'après les dernières informations, l'attaque a fait au moins quatre morts et 15 personnes blessées plus ou moins gravement.

L'auteur de l'attaque a été neutralisé par la police. Les autorités qualifient l'incident d'acte terroriste.

