Barack Obama a aimé parler avec Donald Trump

Barack Obama, le président américain en exercice, a répondu à des questions à propos de Donald Trump, à qui il doit céder son poste et ses fonctions le 20 janvier, dans une interview à la chaîne américaine ABC.

« Je pense qu'il est très sympathique, un bon communiquant, j'ai apprécié les conversations que nous avons eues », a admis M. Obama.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump accuse Obama de ne pas assurer une transition «en douceur»

Il a noté que M. Trump était ouvert aux suggestions, et le président sortant a tenté d'expliquer à son successeur la différence entre la course présidentielle et la gestion du pays.

M. Obama a également ajouté qu'il était important pour Donald Trump de prendre en compte qu'il était impossible de diriger le pays comme une « entreprise familiale ». Selon lui, il faut respecter les institutions gouvernementales, le processus politique et le travail d'équipe.

L'investiture du président élu américain Donald Trump aura lieu le 20 janvier à Washington près du Capitole, siège du Congrès américain. Deux à trois millions de personnes viendront dans la capitale du pays pour assister à cette cérémonie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».