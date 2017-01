Obama dévoile sa décision la plus compliquée au poste de président US

Comme l'a signalé le président sortant américain Barack Obama dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC, sa décision la plus compliquée au poste de président était l'envoi d'un contingent militaire supplémentaire en Afghanistan en 2009.

« J'ai pris ma décision la plus compliquée au début de mes fonctions au poste de président, quand j'ai ordonné l'envoi de 30 000 militaires supplémentaires en Afghanistan, alors que j'étais celui qui voulait mettre fin à la large présence des militaires (américains, ndlr) à travers le monde », a-t-il déclaré.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Barack Obama a aimé parler avec Donald Trump

Selon le président sortant, il considérait toujours la campagne américaine en Irak comme une erreur et croyait nécessaire de faire attention à l'Afghanistan.

L'homme politique estime que le refus du recours massif aux troupes terrestres est capable de changer la vision des États-Unis dans le monde: ils seraient moins considérés comme des « occupants ».

