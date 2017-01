Les USA déploieront 24 hélicoptères Apache en Corée du Sud

D’ici le mois de février, les Etats-Unis envisagent de déployer en Corée du Sud 24 hélicoptères de combat AH-64 Apache afin de permettre à cette dernière de faire face à d’éventuelles provocations de la part de la Corée du Nord.

« Une partie du bataillon d’hélicoptères Apache sera temporairement déployée sur la base aérienne de Suwon. Ce déploiement durera jusqu’à ce que de nouvelles places de stationnement ne soient construites sur la base de Camp Humphreys », annonce l’agence Yonhap citant des porte-paroles du commandement américain.

Par la suite, les hélicoptères AH-64 Apache seront remplacés par des hélicoptères légers 30 OH-58D Kiowa Warrior. Ainsi, Washington compte augmenter le niveau de préparation au combat des militaires américains en cas de provocations de la part de Pyongyang.

Dimanche, un ex-diplomate nord-coréen au Royaume-Uni ayant fui son pays pour s’installer en Corée du Sud a déclaré que le Nord se fixait pour but de mettre au point des missiles balistiques intercontinentaux et des ogives nucléaires compatibles avec ces derniers d’ici 2018.

Plus tard dans la journée, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a fait savoir que Pyongyang était « prêt à lancer des missiles balistiques intercontinentaux à n’importe quel moment et de n’importe quel endroit. »

Les Etats-Unis ont pour leur part immédiatement réagi. Le secrétaire à la Défense Ashton Carter a déclaré que les Etats-Unis abattraient tout missile nord-coréen qui menacerait les Etats-Unis ou leurs alliés.

Selon Yonhap, Pyongyang met au point des missiles KN-08 dont la portée sera supérieure à 13 000 km. Malgré les sanctions de l’Onu, la Corée du Nord refuse de cesser de développer des armes nucléaires et des missiles, alléguant la menace posée par les Etats-Unis.

Dimanche également, il a été annoncé que les forces spéciales américaines et l’armée sud-coréenne comptaient créer une unité chargée d’éliminer Kim Jong-un. Le projet en question, conçu par la Corée du Sud, sera mis en place en cas de déclenchement d'hostilités militaires sur la péninsule. Une équipe conjointe composée de deux mille soldats pourrait voir le jour d'ici 2018.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».