GM ne changera pas sa stratégie de production malgré les critiques de Trump

© AFP 2016 Jeff Kowalsky Trump s'en prend à GM qui importe ses voitures du Mexique

La directrice exécutive de la société automobile américaine General Motors (GM) Mary Barra a déclaré que le géant automobile ne changerait pas sa stratégie de production malgré les critiques du président élu américain Donald Trump, relate l'agence Associated Press.

Dans un discours lors du Salon international de l'automobile de Détroit (Michigan, Midwest des États-Unis), elle a souligné que la programmation dans le domaine automobile était échelonnée sur plusieurs années.

Selon la directrice exécutive, il est trop tôt pour parler des taxes douanières que Donald Trump souhaite introduire sur les voitures produites au Mexique.

© AFP 2016 JIM WATSON «Construisez l’usine aux USA ou payez!», Trump menace Toyota

Dans le même temps, elle estime que les actions du GM sont conformes aux intentions du président élu.

Il est à noter que Mme Barra est un des membres du groupe de conseillers économiques de Donald Trump.

Auparavant, le président élu avait critiqué la société pour son intention d'assembler ses voitures au Mexique et de les importer aux États-Unis, menaçant d'introduire à son encontre de lourdes taxes.

« Assemblez-les aux États-Unis ou payez la taxe de douane », a écrit le président élu sur son compte Twitter.

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump, partisan convaincu du protectionnisme, s'est vivement opposé au libre-échange, lui préférant « un échange très intelligent dans lequel (les États-Unis) tirent leur épingle du jeu ». Il a notamment promis la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (Alena), responsable selon lui des délocalisations vers le Mexique, et s'est opposé au partenariat transpacifique en cours de ratification.

