Des instructions sur la fabrication d'une bombe découvertes dans une prison belge

Un papier contenant des instructions pour la fabrication d'une bombe a été retrouvé dans la prison de Saint-Gilles (région bruxelloise). Ce n'est pas les policiers qui l'ont découverte. Le papier a été reçu par un détenu de la prison qui l'a rendu aux gardiens, relate le quotidien belge La Dernière Heure.

L'enquête a révélé que le papier était destiné à une autre personne, mais il est parvenu dans la mauvaise cellule. L'enquête est en cours. Il n'est pas exclu que des moyens similaires soient utilisés afin de fournir des détails pour assembler une bombe selon ces instructions.

De tels incidents se produisent de plus en plus souvent dans les prisons belges, qui ne cessent de se transformer en centres de recrutement de nouveaux terroristes, selon le journal. Le système pénitentiaire belge est actuellement en pleine crise.

Bien que le ministre de la Justice Koen Geens ait déjà accordé plus de 5 millions d'euros pour la lutte contre la radicalisation, ces efforts s'avèrent insuffisants pour résoudre le problème.

