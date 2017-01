Ministre turc: le dialogue Moscou-Ankara, un élément décisif pour la région

Selon la déclaration du chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu prononcée devant les ambassadeurs étrangers, l'interaction entre Moscou et Ankara sur le règlement de la crise syrienne est décisive pour la stabilisation de toute la région.

Le ministre turc précise que les sujets économiques sont également importants dans le cadre des relations entre Moscou en Ankara.

« Notre interaction avec la Russie en Syrie a montré à quel point elle était importante pour la stabilisation de la situation dans toute la région. La Russie est notre partenaire économique clé : dans les domaines du tourisme, de la construction, de l'agriculture et autres. Nous développons et renforçons de façon intensive nos relations non seulement dans l'économie, mais également dans la politique… Notre dialogue avec la Russie, y compris la lutte contre le terrorisme, aide beaucoup à résoudre positivement un grand nombre de problèmes », a-t-il signalé.

Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) a adopté à l'unanimité la résolution proposée par la Russie et la Turquie pour le cessez-le-feu en Syrie. Plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont déclarés prêts à soutenir cette résolution avec certaines réserves.

Les forces syriennes et les groupes armés ont affirmé vouloir respecter le régime de cessez-le-feu sur tout le territoire syrien, à partir de minuit, le 30 décembre. L'accord exclut les groupes terroristes État islamique (Daech) et Front al-Nosra.

