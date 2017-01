Leia de Star Wars bientôt princesse Disney?

Suite à la disparition de Carrie Fisher, qui a interprété le rôle de princesse Leia dans la trilogie originale de Star Wars, une pétition a vu le jour sur la plateforme Change.org. Ses auteurs demandent que Leia Organa soit officiellement reconnue princesse Disney.

​À ce jour, la pétition adressée à Walt Disney Company et à son président Robert Iger a recueilli plus de 90 000 signatures.

En vertu du règlement de la société, le statut de princesse Disney ne peut être attribué qu'aux personnages de dessins animés. À ce jour, le panthéon des héroïnes adorées dans les quatre coins de la planète comprend entre autres Blanche-Neige (Blanche-Neige et les Sept Nains, 1937), Cendrillon (Cendrillon, 1950), Aurore (La Belle au bois dormant, 1959), Ariel (La Petite Sirène, 1989) et Jasmine (Aladdin, 1992). Les auteurs de la pétition insistent pour qu'une exception soit faite pour Leia, compte tenu du récent décès de Carrie Fisher.

