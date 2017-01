Un navire américain tire des coups de semonce contre des bateaux iraniens

© AP Photo/ Fars News Agency, Mahdi Marizad L'Iran a le droit inaliénable de bloquer le détroit d'Ormuz face à tout navire US

Un navire américain a tiré plusieurs coups de semonce en direction de bateaux iraniens dans le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman, relate l'agence Reuters, citant des représentants du Pentagone.

L'incident s'est produit dimanche lorsque quatre bateaux du Corps des Gardiens de la révolution iranienne se sont approchés du navire Mahan qui accompagnait d'autres navires américains.

Selon les représentants du Pentagone, les bateaux iraniens se sont approchés du Mahan à une distance de 800 mètres.

Trois tirs préventifs ont été effectués, les bateaux iraniens ayant négligé des signaux radio et une bouée fumigène lancés par un hélicoptère américain.

Ces derniers temps, le nombre d'incidents impliquant les forces navales américaines et iraniennes a nettement augmenté dans la région.

