Comme l'a signalé à l'agence RIA Novosti un représentant de l'ambassade russe à Ankara, la rue dans la capitale turque où l'ambassade russe est située a reçu le nom de l'ambassadeur russe Andreï Karlov qui avait été tué par balles suite à une attaque le 19 décembre dernier.

« La décision de renommer la rue en mémoire de M. Karlov a été prise à l'unanimité lors d'une réunion de la municipalité d'Ankara. Demain, le maire d'Ankara Melih Gokcek viendra à l'ambassade pour faire une déclaration officielle », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Auparavant, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, en visite à Moscou, avait annoncé l'intention des autorités turques de donner le nom de M. Karlov à la rue.

L'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov a été tué par balles le 19 décembre 2016 à Ankara, alors qu'il inaugurait une exposition photo dans une galerie d'art. Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur.

Selon les témoins, en attaquant l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allahu akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate russe a succombé à ses blessures. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié le meurtre de l'ambassadeur d'attaque terroriste.

