Le gendre de Trump au poste de haut conseiller à la Maison Blanche

L'information annoncée précédemment par les médias américains a été confirmée lundi soir par communiqué.

Pendant la campagne, Jared Kushner, mari de la fille de Trump Ivanka et riche président de l'entreprise immobilière Kushner Companies, a prouvé à son beau-père sa fidélité à toute épreuve et est devenu incontournable sur de nombreux dossiers.

JONATHAN ERNST Trump va nommer un membre de l’équipe de Reagan au poste de représentant au commerce

Donald Trump a fait état du rôle important de son gendre pendant toute la campagne, le qualifiant d'« atout formidable et conseiller de confiance ». Il a ajouté qu'un « ordre du jour ambitieux » l'attendait au sein de l'administration.

Les avocats de Jared Kushner, qui a renoncé à tout salaire à ce poste, estiment que leur client n'est pas concerné par lois fédérales anti-népotisme, qui interdisent aux responsables des agences fédérales d'engager des membres de leur famille, car dans son cas la Maison Blanche n'est pas une agence.

Diplômé de l'Université Harvard et de la faculté de droit de l'Université de New York, Jared Kushner, 36 ans, a épousé Ivanka Trump en 2009. Le couple a trois enfants.

