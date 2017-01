Un bombardier B-52 US a mené une frappe à Idlib, plus de 20 civils tués

​

Le bombardier de l'US Air Force a mené une frappe aérienne dans la région de la province syrienne d’Idlib, dans l’ouest du pays. L’attaque a fait plus de 20 victimes parmi les civils. Washington n’en avait pas averti Moscou, annonce l'État-major général des Forces armées russes.

« On se souviendra que le 29 septembre 2016 l'US Air Force a effectué une frappe aérienne contre les troupes gouvernementales dans la région de Deir ez-Zor. Suite à ce bombardement, les formations du groupe terroriste Daech sont passées à l'offensive », selon le chef d'état-major général de la Fédération de Russie Valery Guerassimov.

« Le dernier exemple date du 3 janvier de l’année en cours. Un bombardier américain B-52 a frappé, sans en avoir averti la partie russe, la localité de Sarmad, dans la province d’Idlib. Sarmad est notamment située dans une région couverte par le régime de cessation des hostilités. La frappe américaine a tué plus de 20 civils », constate le militaire.

En gros, la coalition internationale dirigée par les États-Unis n’a pas atteint de résultats significatifs depuis le début de son opération antiterroriste en Syrie, d’après M. Guerassimov.

« Ils n’ont atteint aucun résultat significatif », constate-t-il.

Pourtant, les Forces aérospatiales russes ont largement contribué à l’éradication des extrémistes dans la région.

« Les actions de nos Forces aérospatiales, commencées le 30 septembre 2015, ont changé le cours de la lutte contre le terrorisme dans la République arabe syrienne », a conclu M. Guerassimov.

