Le duo Fillon-Merkel va bientôt discuter de l’Europe

Lors d'une conférence de presse, l'ex-premier ministre et candidat actuel de la droite François Fillon a indiqué qu'il rencontrerait dans quelques jours la chancelière allemande Angela Merkel pour « lui détailler ses orientations pour l'Europe ».

« La France devra se saisir de cette occasion pour remobiliser l'Union européenne autour de priorités stratégiques: la sécurité collective, la défense, l'innovation, le resserrage de la zone euro », a-t-il déclaré.

Ce qui « change la donne » pour l'Europe, d'après lui, c'est l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et l'attaque au camion-bélier qui a fait 12 morts le mois dernier, à Berlin.

« Pour les États-Unis, notre continent ne sera sans doute plus la priorité, et pour l'Allemagne, une certaine idée du pacifisme a vécu », a-t-il souligné.

L'ex-premier ministre n'a pas précisé la date exacte de cette rencontre, se contentant déclaré qu'elle se tiendrait dans quelques jours.

Au lendemain de son triomphe au second tour de la primaire, la chancelière allemande avait félicité le candidat de la droite pour sa « victoire écrasante. » En décembre, lors d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande, François Fillon avait déjà eu l'occasion d'exprimer « son souhait de travailler avec l'Allemagne au renforcement de la lutte anti-terroriste ».

