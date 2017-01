Afghanistan: 9 morts dans un attentat contre la résidence du gouverneur de Kandahar

En début de soirée, la résidence du gouverneur de Kandahar, la grande métropole du sud proche du Pakistan, a été visée par des explosions qui ont fait selon les bilans disponibles de neuf à douze morts et autant de blessés.

« Neuf personnes ont été tuées », selon le porte-parole de la province, cité par la télévision locale Tolo News. De son côté, le puissant chef de la police provinciale, Abdul Raziq a avancé à l'AFP un bilan de « douze personnes blessées et autant de tuées ». Selon lui, le gouverneur et plusieurs de ses hôtes dont l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Afghanistan "ont été légèrement blessés ».

« Les explosifs avaient été placés dans les canapés et ont détonné pendant le diner » a-t-il précisé.

Le ministère émirati des Affaires étrangères a confirmé dans un communiqué que son représentant en Afghanistan « Juma al-Kaabi et d'autres diplomates émiratis (avaient) été blessés dans une attaque terroriste contre la résidence du gouverneur de Kandahar ».

