Trump sur les données sensibles de Moscou contre lui: «Chasse aux sorcières politique»

Le président élu des États-Unis a rejeté l’information selon laquelle la Russie avait des « données compromettantes » contre lui.

Les documents sur la fuite de pareilles données ont été précédemment soumis au milliardaire par les services secrets américains, qui de leur côté se réfèrent à un ex-agent du renseignement britannique, relaie la chaîne CNN citant des hauts fonctionnaires qui se sont exprimés sous couvert de l’anonymat. Une source bien « crédible », comme toutes les fois que Washington a évoqué les activités subversives de Moscou…

Le président élu des États-Unis a été catégorique en s’exprimant à ce sujet sur son compte Twitter.

« Des informations mensongères. Une authentique chasse aux sorcières politique. »

FAKE NEWS — A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

​Commentant cette information, la conseillère du futur président, Kellyanne Conway, a pour sa part affirmé que les sources de l’information sur ces « données compromettantes » figurant dans le rapport sur les soi-disant cyberattaques russes n’avaient pas été précisées et que rien n’avait été prouvé.

Une grande partie des médias américains ont refusé de publier ces données, les qualifiant d’infondées.

En octobre, les services spéciaux américains ont ouvertement accusé Moscou de tenter d’influencer le cours des élections, reconnaissant néanmoins que les hackers n’étaient pas parvenus à accéder aux systèmes électoraux américains. Par la suite, la Maison Blanche a reconnu ne pas avoir détecté d’attaques de hackers le jour de l’élection.

Donald Trump a qualifié d’absurdes ces accusations des leaders occidentaux.

Suite à ces dernières, un représentant de WikiLeaks et ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan, Craig Murray, a confirmé avoir reçu des documents compromettant Hillary Clinton de la part d’un démocrate dégoûté par l’activité du parti.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».