Quand le gouvernement brésilien ouvre au monde tous ses mots de passe

Les internautes brésiliens qui s'opposent à l'administration du président Michel Temer, ont inondé les réseaux sociaux de blagues et de commentaires tournant en dérision les mots de passe de tous les réseaux sociaux utilisés par l'administration présidentielle et qui ont été par hasard rendus publics.

Le site du gouvernement brésilien, Portal Brasil, a publié sur Twitter une info sur la présence de la Garde nationale dans l'État du Rio Grande do Norte. Un lien accompagnant cette info menait vers un fichier Google Drive contenant les mots de passe de toutes les pages de l'administration présidentielle sur les réseaux sociaux.

© Photo. capture d`écran mots de passe

C'est le mot de masse « planaltodotemer2016 » qui a suscité le plus de critiques et de blagues. Le palais du Planalto est le siège officiel de la présidence de la République. À côté du mot de passe, on trouvait une inscription appelant à ne jamais le modifier.

Les blagues des internautes n'ont cessé depuis d'inonder la Toile.

"A senha era planaltodotemer2016"

planalto DO temer

Para ver como o Temer é usurpador até o Planalto virou dele! Tomou posse. Pegou para ele — JenioQuadros (@JenioQuadros) 10 января 2017 г.

​« Le mot de passe était "planaltodotemer2016"

Le palais DE Temer.

Temer serait ainsi un usurpateur qui a usurpé même le palais ! Il s'en est accaparé. Il l'a pris. »

Le mot de passe de l'administration sur Twitter a également été tourné en dérision.

Agora deve ser ac3ss4t3m3r — JenioQuadros (@JenioQuadros) 10 января 2017 г.

​« Le mot de passe sur Twitter était "4c3ss4rpl4n4alt0".

Vous voyez, honnêtement, il n'y a aucune façon de protéger. »

Até a senha é golpista: "PlanaltodoTemer2016". Parece criança quando rouba uma bola: "Minha bola".

Planalto roubado, golpista desgraçado! — Gustavo Afonso (@gu_afonso) 10 января 2017 г.

​« Même leur mot de passe est putschiste : "PlanaltodoTemer2016". Cela ressemble à un enfant qui vole une balle et qui dit : "C'est ma balle." Le palais est volé, misérable putschiste !»

Les internautes ont aussi proposé au président d'utiliser de nouveaux mots de passe comme « À bas Temer !» et « Temer l'usurpateur ».

Selon le service de presse du président, la publication des mots de passe était une erreur commise par un employé de la firme engagée par le gouvernement pour travailler sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, les mots de passe seraient déjà modifiés. Le gouvernement fera en sorte de ne plus jamais répéter cette erreur. L'employé a été suspendu de ses fonctions.

