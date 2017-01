Moscou: la décision US de livrer des missiles sol-air en Syrie est folle

La décision des États-Unis de livrer des missiles sol-air en Syrie est folle, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« Ils ont décidé de s'ingérer en Syrie sans avoir réglé les autres problèmes. Et voilà que ces derniers mois, l'administration américaine ne fait rien concernant la Syrie, si ce n'est de prendre la folle décision d'y livrer des missiles sol-air », a indiqué Maria Zakharova lors d'un point presse.

© Sputnik. Igor Kovalenko Les USA sont souvent indisponibles sur la ligne d’urgence sur la Syrie

Selon elle, la Russie et d'autres parties concernées essaient de créer à Astana (Kazakhstan) un mécanisme de négociation entre le gouvernement syrien et les forces de l'opposition armée.

« Nous réalisons une mission très délicate. Et subitement, au moment où ces préparatifs battent leur plein, le président Barack Obama prend une décision sur l'envoi de missiles antiaériens en Syrie », a ajouté Maria Zakharova.

Pour Moscou, ces actions des États-Unis relèvent d'une « idéologie de vengeance ».

« C'est fou (…). Dès que l'incendie commence à s'éteindre, on se met à y jeter des allumettes. La Syrie n'est pas le seul pays où l'administration US agit de cette manière. Nous voyons une différence d'approches : d'un côté on règle des questions complexes, de l'autre côté on transforme des dossiers assez simples en problèmes », a conclu la porte-parole.

