Syrie: la situation s'améliore, selon Moscou

Moscou estime qu'après l'établissement du régime de cessez-le-feu fin 2016, la situation en Syrie connaît des signes d'amélioration, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lors d'un point de presse régulier.

« Après l'instauration du régime de cessez-le-feu, le 30 décembre dernier, grâce à la coopération russo-turque, on note des signes d'amélioration de la situation », a indiqué la porte-parole.

Selon elle, le nombre de violations du cessez-le-feu dans la République arabe a « tendance à se réduire ».

« Le cessez-le-feu est maintenu dans tout le pays, dont la partie sud, où agissent des groupes n'ayant pas pris part aux négociations à Ankara en décembre 2016 », a ajouté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

« Toutefois, les djihadistes de Daech et du Front al-Nosra n'ont pas cessé leurs tentatives de faire avorter les ententes conclues » ; a souligné la diplomate.

