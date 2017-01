Expert allemand: «Nous observons une lutte entre la CIA et le FBI»

Presque une fois par semaine, les États-Unis portent plainte contre des compagnies et banques allemandes. Il ne s'agit pas d'un hasard, a déclaré à Sputnik Ernst Wolff, auteur du livre « Puissance mondiale FMI ».

Ces faits doivent être considérés, selon lui, dans le contexte de la chute de l'économie américaine. Celle-ci essaie de nuire à son principal concurrent, l'Union européenne, et plus précisément au pays le plus fort dans le cadre de l'UE. Ces mesures protectionnistes ont été introduites sous Barack Obama et seront durcies sous Donald Trump.

Les cibles les plus populaires des attaques américaines sont la Deutsche Bank et Volkswagen (VW). En effet, VW, qui fait concurrence aux groupes automobiles des États-Unis, est une cible idéale, estime M. Wolff. Les attaques contre VW peuvent ainsi nuire à l'économie allemande en général, car la compagnie est contrôlée par plusieurs grands investisseurs et par la Basse Saxe.

Dans les années à venir, les États-Unis chercheront à tout prix à stopper leur chute. Ces derniers temps, ils ont imprimé une quantité colossale d'argent et ont des dettes folles, alors que les bulles immobilières et financières abondent. 50 millions de voitures américaines ont été achetées à crédit.

Cependant, le dollar reste la principale monnaie de réserve mondiale. Le système financier mondial est fondé sur lui. Aussi les Américains peuvent-ils toujours exercer une pression sur d'autres pays.

Les plaintes déposées contre les compagnies européennes ont notamment pour but de compliquer la vie du président élu Donald Trump. Ce sont en premier lieu l'industrie de défense, les médias et la CIA qui sont dernière ces attaques, affirme Ernst Wolff.

Ces structures, qui ne souhaitaient pas l'élection de Trump, ciblent également le président élu. Par contre, Wall Street, le FBI et la plupart des militaires soutiennent Trump. Une lutte d'envergure est actuellement en cours entre ces forces.

C'est sous cet angle qu'il faut traiter les derniers pas d'Obama, ajoute l'expert. Le fait qu'il continue d'envoyer des chars en Europe de l'Est et de provoquer la Russie s'explique par la volonté de Trump d'améliorer les relations avec Moscou.

Les accusations lancées par Washington contre la Russie sont en réalité liées aux services secrets américains. Une lutte est en cours entre la CIA et le FBI, souligne M. Wolff.

