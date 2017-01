François Fillon prochain président français: quel impact sur le Brexit?

« François Fillon sera plus difficile pour les négociations qu'Emmanuel Macron », mais « en fin des comptes nous sommes tous obligés d'être d'accord sur nos positions », a coupé net le député européen allemand libéral Alexander Lambsdorff dans un commentaire à Sputnik dans le cadre du Forum Gaïdar à Moscou, consacré au thème « L'Europe après le Brexit ».

L'ancien ministre français des Affaires étrangères et commissaire européen Michel Barnier sera le négociateur en chef de l'Union européenne. Et c'est ce qui sera le plus dur, selon l'élu allemand.

« Il y a une blague à Bruxelles selon laquelle les négociations sur le Brexit seront menées en français et nos amis Britanniques vont vraiment l'apprécier », a confié M. Lambsdorff.

Donc, qui sera le prochain président de la France, ce n'est pas vraiment la question la plus importante pour le Brexit, souligne l'élu allemand.

« La question qui se pose vraiment, c'est: le Royaume-Uni et l'UE pourront-ils trouver un consensus qui sera bénéfique pour les deux parties, au moins autant que possible dans ces circonstances », conclut Alexander Lambsdorff.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Le guide optimiste pour 2017 ou pourquoi la fin du monde n’aura pas lieu

Quant à la possibilité pour le Royaume-Uni de rester au sein de l'UE, tous les experts du forum sont d'accord. « Il est techniquement possible que Londres dise: "Eh bien, j'ai changé d'avis et je reste", mais du point de vue politique, c'est totalement impossible dans une démocratie comme la Grande-Bretagne où la population a exprimé sa volonté durant un référendum légitime ».Le Brexit étant donc une chose décidée, il faudra peut-être que les négociateurs britanniques apprennent le français au plus vite, car dans chaque blague il y a un don de vérité: si le français et l'anglais étaient les deux langues de travail le plus fréquemment usitées à l'UE, ce sera peut-être le français qui l'emportera, surtout vu que c'est ce terrible « Monsieur Brexit » Michel Barnier qui négociera la sortie avec les Anglais…