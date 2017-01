Moscou et Ankara ont signé un mémorandum garantissant la sécurité des vols en Syrie

Comme indiqué, le mémorandum a été signé jeudi au ministère russe de la Défense au cours des consultations des forces armées de la Russie et de la Turquie sur les questions de la coopération russo-turque dans la lutte contre le groupe terroriste EI (Daech) en Syrie.

« Le document définit les mécanismes de la coordination et de la coopération de l'aviation des forces aériennes russes et turques lors des frappes sur les installations des terroristes, ainsi que l'ordre des actions des parties en matière de prévention des incidents lorsque les avions et les drones se trouvent dans l'espace aérien syrien », lit-on dans le message.

Auparavant, Vladimir Poutine avait annoncé la signature de trois documents relatifs aux efforts de paix en Syrie. Le premier, entre le gouvernement de Damas et l'opposition syrienne, introduit un cessez-le-feu sur le territoire syrien. Le deuxième prévoit une série de mesures destinées à contrôler le respect du cessez-le-feu. Le troisième, enfin, annonce la volonté des parties d'entamer des négociations de paix concernant le règlement de la crise syrienne.

Depuis le 30 décembre un régime de cessez-le-feu a été instauré en Syrie, sous la surveillance de la Russie et de la Turquie, qui se sont portés garants.

