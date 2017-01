Ottawa a refusé la proposition de Moscou de lever les sanctions antirusses

La ministre canadienne du Commerce international, Chrystia Freeland, a rejeté l'invitation de visiter la Russie en échange de la levée des sanctions antirusses, selon les médias locaux.

« Chrystia Freeland a fermement décliné une proposition de lever l'interdiction d'entrer en Russie à son égard en contrepartie de la levée des sanctions économiques contre Moscou », a annoncé le quotidien canadien The Globe and Mail.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Mme Freeland pourrait bien être exclue de la liste des personnes sous sanctions en vertu du principe de réciprocité.

« Elle a été inscrite sur la liste des personnes sanctionnées à titre de réciprocité après que le Canada a introduit les restrictions contre les personnes officielles russes », a indiqué un représentant de la diplomatie russe à RIA Novosti.

D'après la source, cette mesure n'empêchera pas ses homologues russes de la contacter en ligne.

En octobre 2016, la ministre canadienne n'avait pas caché son désarroi suite à l'échec de l'accord de libre-échange Ceta (Accord économique et commercial global, AECG ou Ceta) entre le Canada et l'Union européenne, qui avait capoté à cause du véto de la Wallonie (région de Belgique).

