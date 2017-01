Le Maroc interdit la burqa : réactions partagées

© AFP 2016 A MAJEED L’interdiction de la burqa au Maroc, un message aux salafistes

Le port de la burqa reste un phénomène très marginal, voire inexistant au Maroc, où une majorité de femmes portent le hijab, un voile qui ne couvre que les cheveux.Mais pour la romancière franco-marocaine Leila Slimani, l'interdiction est bienvenue.

« La burqa n'est pas un vêtement comme les autres », mais un « instrument d'oppression, une atroce négation de la femme, une insulte à la moitié de l'humanité », écrit-elle sur le site d'information marocain Le360.

Rappelant que ce vêtement est lié à des traditions rigoristes de l'islam notamment en Arabie saoudite, au Pakistan et en Afghanistan, elle souligne que la burqa est une « insulte à toutes ces femmes combattantes, militantes, grâce auxquelles la femme marocaine est ce qu'elle est aujourd'hui ».

« Interdire la burqa c'est entériner le fait que le Maroc a fait un autre choix de société, qu'il s'est engagé depuis l'indépendance dans un mouvement qui va vers toujours plus d'égalité entre les sexes », a plaidé la lauréate du prix Goncourt.

Pour l'ancienne ministre de la Femme, Nouzha Skalli, l'interdiction est « un pas important dans le combat contre l'extrémisme religieux ».

​Lundi, le ministère de l'Intérieur a diffusé à ses agents chargés des commerces dans les villes une circulaire leur enjoignant de ne plus autoriser la confection et la commercialisation des burqas à compter de cette semaine, selon la presse locale.

© AP Photo/ Shakil Adil La liste des pays européens opposés au port de la burqa s’élargit

Si les autorités n'ont fait aucune annonce officielle, des responsables du ministère ont confirmé l'information, sous couvert d'anonymat, mettant en avant des raisons de sécurité pour expliquer cette décision, annonce l'AFP.

Des éditorialistes et intellectuels l'ont cependant déploré.

« Aucune autorité au monde n'a le droit d'imposer à une femme ou un homme l'habit qu'il doit porter dans sa vie quotidienne », a estimé Abdellah Tourabi, chroniqueur pour plusieurs médias et dont le point de vue est largement relayé sur les réseaux sociaux.

Le débat sur l’interdiction de la Burqa au Maroc est une absurdité totale. Aucune autorité au monde n’a le droit d’… Опубликовано Tourabi Abdellah 10 января 2017 г.

Si certains évoquent le fait que la burqa est étrangère à la culture marocaine, M. Tourabi juge l'argument faible pour justifier une interdiction.

« Le jean slim n'était pas porté par les sultans mérinides (dynastie au pouvoir au 13e siècle) et nos grandes mères ne raffolaient pas des bustiers Victoria's Secret (…) », aujourd'hui prisés de certaines Marocaines, pointe M. Tourabi.

Les marocains ils ont pas un problème avec les femmes qui se dénude mais ils ont un problème avec les femmes qui s'habillent #Maroc #burqa — You (@YouElchapo) 12 января 2017 г.

​« La production et la vente d'alcool était moins dangereuse que la burqa pour les Musulmans», a ironisé un internaute.

Au #maroc le gouvernement a estimé que la production et la vente d'alcool était moins dangereuse que la #burqa pour les #Musulmans. — Maximus (@maccaeser) 12 января 2017 г.

​Le président de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), Amhed Elhayej, a jugé la décision « étrange » notamment « par la façon dont elle a été communiquée au grand public ». Il faut « préciser juridiquement qu'est-ce qu'une burqa ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».