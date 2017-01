Négos de l'opposition syrienne: Ahrar al-Sham, lié à al-Nosra, refuse de signer

© AFP 2016 Bertrand Guay Damas prêt à négocier un référendum constitutionnel à Astana

Un groupe armé proche d'al-Nosra Ahrar al-Sham, Failak al-Sham, le mouvement Bayan et Ahl al-Sham: voici les quatre groupes qui ont refusé ce vendredi d'apposer leur signature sur le texte final élaboré lors d'une rencontre avec l'opposition syrienne à Anakara.

Le document a pourtant été approuvé et signé par 27 sur les 31 groupes qui se sont réunis dans la capitale turque en vue de discuter des conditions de leur participation aux pourparlers entre Damas et l'opposition qui se tiendront à Astana, au Kazakhstan. Le texte prévoit l'instauration d'un cessez-le-feu de 10 jours à partir du 13 janvier, dans les régions sud de la Syrie et à Damas, et énonce les exigences pour former une délégation unique qui se rendra à Astana.

Au total, la rencontre a réuni 31 groupes, un « gouvernement provisoire » formé en 2013 par l'opposition pour faire contrepoids à Damas, ainsi qu'un groupe d'opposants indépendants. Parmi les 27 groupe qui ont signé le texte figurent notamment Ajnad al-Sham, le Front du nord, l'Armée libre d'Idleb, un « gouvernement provisoire » ainsi que les groupes Jaish al-Islam et Fastakim, proches du Front al-Nosra.

Rappelons que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entendus pour proposer aux parties en conflits en Syrie de poursuivre les négociations de paix sur un nouveau terrain, à Astana. Selon le président russe, cette rencontre permettra de compléter les pourparlers de Genève.

