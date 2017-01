La Deutsche Bank interdit SMS et WhatsApp à ses employés

© Flickr/ Luis WhatsApp peut espionner vos conversations chiffrées

Selon l'agence Bloomberg, la banque a motivé l'interdiction par le fait qu'elle était incapable d'archiver les messages instantanés à la différence des courriers électroniques.

« Nous sommes absoluments conscients du fait que la désactivation de ces applications aura une influence sur votre travail quotidien, et nous regrettons les inconvénients que cette situation peut vous causer », a déclaré l'adminsitration de la banque.

« Pourtant, cette mesure est nécessaire pour assurer que la Deutsche Bank respecte toujours les exigences normatives et juridiques », indique la banque.

Précédemment, le journal britannique The Guardian avait affirmé que Facebook, propriétaire de WhatsApp, était capable de lire certains messages chiffrés de ses utilisateurs grâce à une faille de sécurité dans son système.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »